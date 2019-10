Am Ende war es nicht so schlimm, wie erwartet. António Costa, Ministerpräsident Portugals

Die östlichen Inseln des gut 1.400 Kilometer westlich von Lissabon gelegenen Archipels, darunter die Hauptinsel Sao Miguel, wurden nur gestreift. "Am Ende war es nicht so schlimm, wie erwartet", sagte Ministerpräsident António Costa in Lissabon vor Journalisten. "Lorenzo" ist deshalb ungewöhnlich, weil es nur äußerst selten vorkommt, dass solche Wirbelstürme, die in der Hurrikan-Saison im Atlantik vor allem die Karibik und die USA in Mitleidenschaft ziehen, so weit nach Osten gelangen. Bis Samstagabend war "Lorenzo" noch der höchsten Kategorie fünf zugeordnet worden. Am Mittwoch wurde der Sturm auf Kategorie 2 herabgestuft.