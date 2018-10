Am Mittwochnachmittag war "Michael" als Hurrikan der Kategorie vier mit Windgeschwindigkeiten von 250 Kilometern pro Stunde in der Nähe der Touristenstadt Mexiko Beach auf Land getroffen. Seine große Kraft zog er aus ungewöhnlich warmem Wasser im Golf von Mexiko. Über die Küste des als Florida Panhandle bekannten Landzipfels im Nordwesten des Südstaats fegte "Michael" mit seitwärts peitschendem Regen, heftigen Böen und krachenden Wellen hinweg. Eine Meldestation in Apalachicola berichtete von einer Sturmflut von 2,4 Metern.