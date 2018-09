Hurrikan «Florence» wütet in North Carolina. Quelle: Chuck Liddy/Raleigh News & Observer/dpa

Mit Wucht ist Hurrikan "Florence" auf die Südostküste der USA getroffen und hat mindestens zwei Menschen in den Tod gerissen. Eine Mutter und ihr Kleinkind starben in Wilmington in North Carolina, nachdem ein Baum auf ihr Haus stürzte, wie die Polizei mitteilte.



Der Sturm brachte schwere Fluten, heftige Böen und extreme Regenfälle. Häuser sind überflutet. Mehr als 400.000 Menschen in North und South Carolina waren ohne Strom. Experten warnen vor langen heftigen Regenfällen.