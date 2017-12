Hurrikan "Maria" zieht mit Kategorie 5 weiter Richtung Jungferninseln, dann nach Puerto Rico und wird mit dem Auge dort etwa zur Mittagszeit am Mittwoch aufschlagen und anschließend über die Insel ziehen. Während im Auge der Wind keine Rolle spielt, werden an den Rändern die höchsten Windgeschwindigkeiten gemessen. Wenn das Auge, wie hier in unserem Beispiel von Hurrikan "Maria" auf einen Beobachter zuzieht, bläst der Wind im Mittel mit 250 Kilometern pro Stunde, in Böen um 300.