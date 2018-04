Auch Waldbrände sorgten für hohe Kosten im Jahr 2017. Quelle: Kent Porter/The Press Democrat/AP/dpa

Die verheerenden Hurrikans und Waldbrände in den USA haben die Schadensbilanz 2017 nach einer Schätzung der Schweizer Rückversicherung Swiss Re rasant in die Höhe getrieben.



Insgesamt dürften Naturkatastrophen 306 Milliarden Dollar gesamtwirtschaftliche Schäden verursacht haben. Dies teilte die Versicherung mit. Im vergangenen Jahr waren es 188 Milliarden Dollar. Allein die Hurrikans Harvey, Irma und Maria in den USA und der Karibik kosteten 93 Milliarden Dollar, berichtet Swiss Re.