Ein Großbrand zerstörte das Nordsee-Hotel in Husum. Quelle: Benjamin Nolte/dpa

Ein Hotel an der Nordseeküste hat am frühen Montagmorgen in Husum gebrannt. Das Gebäude sei zu dem Zeitpunkt leer gewesen, berichtete die Feuerwehr. Die Flammen breiteten sich im Dachbereich und im dritten Obergeschoss vom "Nordseehotel" aus. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.



"Das Gute ist, dass das Gebäude freistehend ist. So gab es keine Gebäude, auf die das Feuer übergreifen konnte", sagte die Feuerwehr. Die Nachlöscharbeiten sollten noch einige Stunden andauern.