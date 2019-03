Ihre Mission lautet einzig und allein, den Worst Case zu verhindern, das Engagement ist bis zum Saisonende beschränkt. Mit nur 23 Punkten aus 25 Spielen und nur einem Bundesliga-Sieg im Jahr 2019 ist der Vorjahres-Vize in Abstiegsgefahr geraten. So schlecht stand Schalke zuletzt 1983 da, danach ging es in die zweite Liga. Dass der Königsklassen-Starter mit im Schnitt weniger als einem Zähler pro Spiel immerhin noch 14. ist und vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat, liegt einzig und allein an der Schwäche der anderen Mannschaften aus dem Tabellenkeller. "Wir wissen um unsere Lage und hoffen, dass das auch den Spielern und allen anderen Beteiligten deutlich wird", betonte Stevens und appellierte an die Fans: "Das schaffen wir nur gemeinsam. Wir müssen an einem gleichen Strang ziehen und eine Familie sein!"