Die Hyalomma-Zecke hat in Deutschland überwintert. Archivbild

Quelle: Marco Drehmann/Universität Hohenheim/dpa

Eine neu eingewanderte tropische Zeckenart hat erstmals in Deutschland überwintert. Experten der Universität Hohenheim und des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr wiesen sechs Exemplare der Gattung Hyalomma nach, wie die Uni in Stuttgart mitteilte.



Nach Überzeugung der Forscher ist die Art damit "einen wesentlichen Schritt weiter auf dem Weg, sich hier zu etablieren". Die Hyalomma-Zecke ist zwei- bis dreimal so groß wie ihre europäischen Verwandten und hat auffällig geringelte Beine.