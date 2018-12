Galt MacDermot

Quelle: picture alliance/MediaPunch

Der kanadische Komponist Galt MacDermot ist einen Tag vor seinem 90. Geburtstag gestorben. Das bestätigte MacDermots Enkelin dem Magazin "Playbill". Der Komponist des Musicals "Hair" wäre heute 90 Jahre alt geworden.



"Hair" feierte im April 1968 Premiere. MacDermots Songs "Age Of Aquarius" und "Let The Sun Shine In" wurden zu Hymnen der Hippie-Generation. Das Musical wurde zudem von Milos Forman verfilmt. 1971 landete MacDermot mit "Two Gentlemen of Verona" einen weiteren Musical-Hit.