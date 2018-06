Spieler der Miami Dolphins knien während der Nationalhymne. Quelle: Wilfredo Lee/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump gibt im Streit um aus Protest knieende Spieler der NFL nicht nach. Vor den viel beachteten Spielen der Football-Profiliga am Feiertag Thanksgiving twitterte Trump, die NFL denke ja nun darüber nach, die Teams während der Nationalhymne in der Umkleidekabine zu lassen.



"Das ist fast so schlimm wie knien!", schrieb Trump. Er zieht seit Monaten gegen den Knie-Protest zu Felde, weil er ihn unpatriotisch und unangemessen findet.