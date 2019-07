Ungeklärt ist auch, was mit den Gerätedaten passiert, für deren Nutzung sich die App eine Berechtigung geben lässt. Auch hier betont Jaroslaw Gontscharow, dass diese Daten nicht an Dritte verkauft würden. Sie würden lediglich für personalisierte Werbung genutzt. Allerdings lässt sich die Herstellerfirma das Recht von den App-Nutzern einräumen, deren Daten im Falle eines Verkaufs der App an einen neuen Eigentümer mit zu veräußern.



Wer die FaceApp nutzt, muss sich also klarmachen, dass einige Unwägbarkeiten bleiben, was die weitere Verwendung seiner persönlichen Daten angeht. Doch für die meisten Nutzer der FaceApp dürfte der Spaß an der FaceApp-Challenge im Vordergrund stehen. Sie kümmern sich da nicht mehr weiter um die preisgegebenen eigenen Daten.