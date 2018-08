Die 100-Bolivares-Scheine sollen bald weniger wert sein. Quelle: Georg Ismar/dpa

Angesichts der galoppierenden Inflation in Venezuela will die sozialistische Regierung fünf Nullen aus der Währung streichen. Zudem soll der Bolivar künftig an die neue Kryptowährung Petro gekoppelt sein, sagte Präsident Nicolas Maduro.



Derzeit kostet ein US-Dollar etwa 3,5 Millionen Bolivar. Das ölreichste Land der Welt steckt seit Jahren in einer Wirtschaftskrise. Wegen Korruption und Misswirtschaft verfügt Venezuela kaum noch über Devisen, um Lebensmittel oder Medikamente zu importieren.