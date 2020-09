Der Todesstoß für das Hypo-Banking in München kam damals aus Irland: Legendär wurde die Übernahme der irischen Depfa-Bank durch die Hypo im Juli 2007: Kurz vor Ausbruch der Finanzkrise zahlte man für den Staatsfinanzierer aus Dublin 5,2 Milliarden Euro.



Etwa 120 Millionen in Aktien erhielt der damalige Vorstandschef Bruckermann, der die Papiere unverzüglich versilberte und sich rasch einen neuen Wohnsitz suchte: Da wusste jemand, wie es um die Depfa stand. 2014 ging die Depfa dann für 323 Millionen Euro an die FMS Wertemanagement. Sie steht inzwischen seit längerem wieder zum Verkauf. 2020 soll es etwas werden, für einen dreistelligen Millionenbetrag - immerhin.



Die Depfa also jonglierte damals schon per typischem Känguru-Management, wie Spötter sagen: Mit leerem Beutel kann man große Sprünge machen. So finanzierte man Staaten teils über Anleihen, die bis 2078 laufen - und refinanzierte sich mit kurzfristigen Krediten. Sobald die kurzfristigen Zinsen die langfristigen überstiegen, was manchmal vorkommt, war Schluss mit lustig. Verzockt, verspielt, verloren.