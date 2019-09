Angela Merkel spricht bei der Eröffnungsveranstaltung der IAA.

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Kanzlerin Angela Merkel hat bei der Eröffnung der IAA an die Verantwortung der Autobauer appelliert. Deutschlands "hohe Mobilität hat ihren Preis, wenn nicht effizientere, klimafreundlichere Fahrzeuge hergestellt werden". Die europäischen Klimaziele für 2030 seien eine "Riesenherausforderung", sagte Merkel auf der Autoschau in Frankfurt.



Der Umbruch in der Mobilität sei eine "Herkulesaufgabe" für Staat und Industrie gleichermaßen, bei der eng zusammengearbeitet werden müsse.