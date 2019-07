Die übrigen Unterzeichnerstaaten China, Russland, Frankreich, Großbritannien und Deutschland hatten erst am Freitag darüber gesprochen, wie der Pakt noch zu retten ist. Gelingen könnte das nach Ansicht der Europäer mit einer Finanzplattform namens Instex, durch die die US-Sanktionen umgangen werden können. Doch nach dem Treffen am Freitag in Wien hatte die iranische Delegation erklärt, die Vorschläge reichten ihr noch nicht aus.