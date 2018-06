Portugal gegen Spanien im WM Spiel Quelle: reuters

WM-Favorit Spanien hat im Prestigeduell mit Portugal einen Sieg verpasst. Mit einem Freistoßtreffer in der 88.Minute rettete der Dreifach-Torschütze Cristiano Ronaldo den Portugiesen in Sotschi ein 3:3 (2:1).



Dank der Tore von Diego Costa (24./55.) und Innenverteidiger Nacho (58.) hatte der Weltmeister von 2010 zwei Tage nach der Trennung von Trainer Julen Lopetegui lange 3:2 geführt, ehe Ronaldo noch der Ausgleich gelang. Im ersten hochklassigen WM-Spiel in Russland hatte der Profi von Real Madrid in der 4. per Foulelfmeter und in der 44. zur 2:1-Führung der Portugiesen getroffen.