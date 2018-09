Bob Lord ist für die Digitalstrategie von IBM zuständig. Quelle: Marijan Murat/dpa

Bob Lord ist immerhin oberster Digitalstratege bei IBM; seiner Meinung anch werden Computer und Roboter auf lange Sicht nicht die Kontrolle übernehmen. "Computer werden keine autonomen Entscheidungen treffen", so Lord. Bei der KI sei man weit von dem weg, "was wir in Hollywood vorgespielt bekommen".



Studien zufolge sei die Angst, Computer und Roboter würden Millionen von Jobs kosten, unbegründet. Laut dem Weltwirtschaftsforum, könne die Roboter-Revolution in den nächsten fünf Jahren gar 58 Millionen Jobs schaffen.