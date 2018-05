Die Angaben über den Spritverbrauch sind unzuverlässig. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Der Kraftstoffverbrauch von Neuwagen in Europa liegt im Durchschnitt 42 Prozent höher als von den Herstellern angegeben. Dies ist das Ergebnis einer Studie des International Council on Clean Transportation (ICCT). Der höhere Verbrauch bedeutet Mehrkosten für Autofahrer und eine stärkere Belastung der Umwelt.



Die Kluft zwischen offiziellem und tatsächlichem Verbrauch sei dabei so groß wie noch nie, so ICCT-Geschäftsführer Peter Mock. Vor zehn Jahren habe der Wert noch bei 15 Prozent gelegen.