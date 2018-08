Es zeichnet sich dadurch aus, dass es von Jugendlichen erfunden oder in einer neuen Bedeutung verwendet wird und deshalb von Erwachsenen oft als Wort aus einer anderen Sprache empfunden wird. Langenscheidt

Ein Jugendwort ist laut Mitteilung ein Wort, das hauptsächlich im Wortschatz von Jugendlichen im Alter von 11 bis 19 Jahren anzutreffen ist. "Es zeichnet sich dadurch aus, dass es von Jugendlichen erfunden oder in einer neuen Bedeutung verwendet wird und deshalb von Erwachsenen oft als Wort aus einer anderen Sprache empfunden wird", teilte der Verlag mit. Das Jugendwort des Jahres werde gekürt, um darauf aufmerksam zu machen, mit wie viel Kreativität und Spaß junge Menschen mit Sprache umgehen.



"lmgtfy" beispielsweise steht für "let me google that for you" und soll dem Gegenüber sagen, dass er eine unnötige Frage gestellt hat, die auch Google beantworten kann. "Screenitus" beschreibe das Gefühl, zu lange auf den Bildschirm gestarrt zu haben. "Lindnern" bedeutet, lieber etwas gar nicht zu machen, als etwas schlecht zu machen - in Anlehnung an die Absage der FDP an die Jamaika-Koalition.