Ein Mann geht bei schönem Wetter barfuß am Strand entlang. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Vielerorts herrscht am Sonntag und auch am Montag und Dienstag mit Temperaturen um die 30 Grad ideales Schwimmbadwetter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Lediglich in der Osthälfte schieben sich Wolken vor die Sonne, es bleibt aber trocken.



Am Sonntag kann sich die Luft am südlichen Oberrheingraben auf bis zu 31 Grad erwärmen. Woanders wird es nicht ganz so heiß. Am Montag und Dienstag werden maximal Temperaturen von 29 Grad erreicht.