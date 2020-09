Syrische Frauen und Kinder in der Provinz Idlib.

Quelle: Anas Alkharboutli/dpa/Archivbild

Die Bundesregierung hat seit Beginn der Offensive in der syrischen Provinz Idlib 27 Millionen Euro zusätzlich für die notleidenden Menschen der Region bereitgestellt. Davon flossen rund 15 Millionen in einen UN-Hilfsfonds und weitere 12 Millionen an Hilfsorganisationen.



Das geht aus einer Antwort des Auswärtigen Amts auf eine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Franziska Brantner hevor. Weitere 25 Millionen Euro für das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR seien bereits angekündigt worden, heißt es.