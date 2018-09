Russlands Außenminister Sergej Lawrow sagte am Freitag bei einem Besuch in Berlin, es sei keine Großoffensive auf Idlib geplant. Russland werde zudem alles unternehmen, um ein Leiden der Zivilbevölkerung zu verhindern. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin bekräftigte am Montag, dass eine "humanitäre Katastrophe" in Idlib verhindert werden müsse.