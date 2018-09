Der syrische Präsident Baschar al-Assad hat Truppen an der Front im Nordwesten nahe Idlib zusammengezogen, wo zahlreiche Zivilisten, aber auch viele aus anderen Landesteilen geflohene und vertriebene Rebellen ausharren. Bei einem Gipfeltreffen am Freitag in Teheran wollen Assads Verbündete Russland und Iran sowie die Türkei, die einen Teil der Rebellen in Syrien unterstützt, über die Lage beraten. Zuletzt bombardierte auch Russland die Aufständischen in der Region wieder.



Die Situation in Idlib ist auch Thema im UN-Sicherheitsrat. Die zehn gewählten Mitglieder mahnten verstärkte Bemühungen für eine friedliche Lösung an. In einer gemeinsamen Stellungnahme erklärten sie am Mittwoch, eine umfangreiche Militäroperation dort werde zu einer humanitären Katastrophe führen. Unterdessen warnte US-Präsident Donald Trump den syrischen Staatschef Baschar al-Assad vor den Konsequenzen einer Offensive. "Wenn es ein Gemetzel ist, wird die Welt sehr, sehr wütend werden und die Vereinigten Staaten werden ebenfalls sehr wütend werden", sagte er in einem Gespräch mit dem Emir von Kuwait.