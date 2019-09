Künstliche Intelligenz ist einer der Trends, die sich mittlerweile – zumindest in Ansätzen – in vielen technischen Geräten wiederfindet. Bildschirme "lernen" ihre Auflösungen optimal anzupassen, das Soundsystem aus dem Fernseher erkennt per Software, ob die Akustik, die die Bilder auf dem Bildschirm begleitet, aus einem Studio, einem Konzertsaal oder einem Stadion kommt – und passt sich dementsprechend an.



Damit sind die wichtigsten Trends benannt: Neue, hochauflösende Fernseher werden die Hallen der IFA ebenso bespielen wie kabellose Soundboxen, die sich untereinander vernetzen lassen. Doch all das Technikrauschen wird begleitet von einem kühlen Gegenwind, den die Branche in wirtschaftlicher Hinsicht spürt. "Wir erhoffen uns durch die IFA Rückenwind, weil die Produkte der Branche damit wieder im Rampenlicht stehen", sagt der Sprecher der gfu, Roland Stehle. Die gfu ist die Gesellschaft zur Förderung der Unterhaltungselektronik in Deutschland – ein Branchenverband. "Zum anderen ziehen die Geschäfte im zweiten Halbjahr gewöhnlich immer etwas an, durch das Weihnachtsgeschäft."