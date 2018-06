Videobeweis Quelle: dpa

Das International Football Association Board (IFAB) hat den umstrittenen Videobeweis ins offizielle Fußballregelement aufgenommen. Der "VAR" (Video Assistant Referee) ist ab sofort Bestandteil der "Laws of the Game" der FIFA. Der Einsatz ist für die Ligen und Verbände aber nicht verpflichtend.



DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hatte angekündigt, bei einem positiven IFAB-Votum auch in der kommenden Saison auf das Hilfsmittel für die Schiedsrichter zu setzen. Eine Entscheidung für die 2.Liga steht noch aus. Im DFB-Pokal ist das System seit dem Viertelfinale Anfang Februar im Einsatz.