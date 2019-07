Container stehen im Containerterminal Altenwerder in Hamburg.

Quelle: Markus Scholz/dpa

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich angesichts des Handelskriegs zwischen China und den USA sowie einer abflauenden Weltwirtschaft stark eingetrübt.



Das Ifo-Geschäftsklima fiel im Juli um 1,8 Punkte auf 95,7 Zähler. Das teilte das Forschungsinstitut in München mit. Dies ist bereits der vierte Rückgang in Folge und der tiefste Stand seit April 2013. Analysten wurden vom Ausmaß des Stimmungsdämpfers überrascht, viele von ihnen hatten nur einen leichten Rückgang erwartet.