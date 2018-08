Die Stimmung in deutschen Unternehmen ist nur leicht getrübt. Quelle: Nicolas Armer/dpa

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli verschlechtert - doch nicht so stark wie erwartetet. Wie das Ifo-Institut mitteilte, fiel der Geschäftsklimaindex geringfügig um 0,1 Punkte auf 101,7 Zähler.



"Die deutsche Wirtschaft setzt ihre Expansion in verlangsamter Gangart fort", sagte Ifo-Chef Clemens Fuest. Die befragten Unternehmen bewerteten zwar ihre aktuelle Geschäftslage etwas besser als zuletzt, die Erwartungen für das nächste halbe Jahr haben sich aber verschlechtert.