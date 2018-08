Quelle: dpa

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft ist wegen vorerst ausbleibender US-Strafzölle auf Autoimporte so gut wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Der Geschäftsklima-Index stieg im August um 2,1 auf 103,8 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Das ist der erste Anstieg seit November 2017. Ökonomen hatten lediglich mit einem leichten Plus auf 101,9 Zähler gerechnet. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem Sommerhoch", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. "Neben einer starken Binnenkonjunktur trägt der Waffenstillstand beim Handelskonflikt mit den USA zur besseren Stimmung bei."