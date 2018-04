Wir müssen versuchen, Kompromisse zu finden. Wirtschaftsminister Altmaier

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist am Montag und Dienstag in den USA, um Wege für eine Verständigung auszuloten. Bei seinem Antrittsbesuch in Washington will Altmaier unter anderem seinen US-Amtskollegen Wilbur Ross treffen. "Ich möchte nicht, dass wir in einen Handelskrieg geraten zwischen Europa und den USA", hatte Altmaier am Sonntag vor dem Abflug nach Washington in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" gesagt.