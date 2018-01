Zuletzt lag ein Kompromissvorschlag auf dem Tisch, wonach die Beschäftigten keinen finanziellen Ausgleich, sondern stattdessen als Kompensation des fehlenden Lohns zusätzliche Freizeit hätten bekommen sollen. Südwestmetall-Chef Wolf sagte, die neuen Vorschläge seien nicht mehr verhandelbar gewesen - obwohl es in vielen Bereichen eine Annäherung gegeben habe. Sein Mitstreiter Dulger warf den Gewerkschaftern vor, mehr an Streiks als an einer Lösung interessiert gewesen zu sein. Es bleibe zwar dabei, dass man zusammenfinden müsse. "Aber ich will nicht verschweigen, dass die IG Metall mit ihrer Verhandlungsweise heute viel Porzellan zerschlagen hat."