Gewerkschaftschef Hofmann erwartet von den Arbeitgebern heute, konstruktiv in die Verhandlungsrunde in Böblingen und die folgenden Termine zu gehen. "Es ist endlich mal Arbeit angesagt", sagte er in der IG-Metall-Zentrale in Frankfurt am Main. Letztendlich ist er sich sicher, dass die Gewerkschaft ihre Forderungen durchsetzen kann: "Ich bin auch der Auffassung, dass wir dort ein ordentliches Ergebnis erzielen werden."