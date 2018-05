Warnstreiks bei BMW in Berlin Quelle: reuters

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie ist die dritte Runde der ganztägigen Warnstreiks angelaufen. Zum Höhepunkt der 24-Stunden-Ausstände hat die IG Metall vor allem die Autoindustrie ausgewählt.



Im größten deutschen BMW-Werk in Dingolfing stand die Produktion ab 5 Uhr morgens still. 13.700 Beschäftigte beteiligten sich nach Aussage der IG Metall an dem Warnstreik. Insgesamt sollen heute rund 300.000 Beschäftigte streiken und so den Druck in den Tarifverhandlungen erhöhen.