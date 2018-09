Im mutmaßlichen Pilotbezirk Baden-Württemberg treten am Dienstagabend bereits die Beschäftigten der Gießerei Heidelberg Manufacturing in Amstetten und beim Verpackungsproduzenten Huber Packaging in Öhringen in den auf 24 Stunden befristeten Ausstand. In Bayern stehen ab Mitternacht der Lastwagenbauer MAN in München und Nürnberg sowie der Autozulieferer ZF in Passau im Mittelpunkt der Aktionen. Begleitet werden die Ausstände vielerorts mit Kundgebungen. Hofmann spricht am Mittwochmittag in Esslingen zu den Streikenden.