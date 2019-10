So erlauben es tarifliche Regeln inzwischen, dass Beschäftigte der Branche ihre Arbeitszeit bei Teillohnausgleich eine Zeitlang verkürzen, um etwa ein bedürftiges Familienmitglied pflegen zu können. Dörre findet diese Neuerung "großartig".



Auch Gerhard Bosch, Professor am Institut für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen, sieht als größte Errungenschaft Hofmanns und der IG Metall den Einstieg in eine "völlig neue Tarifpolitik" an. Die Gewerkschaft habe einen Nerv ihrer Mitglieder getroffen, die sich nach "mehr selbstbestimmter Zeit" sehnten und inzwischen selbst entscheiden könnten, ob sie Tariferhöhungen "in Freizeit oder Geld nehmen" – und sich je nach Lebenssituation umentscheiden können.