Der Berufsverband der Frauenärzte wirft den Kassen vor, Igel-Leistungen mit dem Monitor in "Misskredit" zu bringen und Misstrauen gegen Ärzte zu säen. Viele dieser Leistungen seien "so sinnvoll, in Studien erprobt und in Leitlinien empfohlen, dass sie eigentlich Kassenleistungen sein sollten", verteidigt Verbandspräsident Christian Albring die Untersuchungen. Das aber wollten die Kassen aus Kostengründen nicht.