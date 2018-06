Rund 60 Prozent der Kinder in Deutschland geben 2016 an, mindestens eine halbe Stunde täglich außerhalb der Schule zu lesen, was im internationalen Vergleich hoch ausfällt. Im Vergleich zu 2011 zeigen sich in fast allen Staaten, auch in Deutschland, Abnahmen des Anteils an Kindern, die täglich viel lesen, und Zunahmen des Anteils an Kindern, die dies wenig tun.



(Quelle: IGLU-Studie 2016)