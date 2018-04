Neben Ikea fährt beispielsweise auch Globetrotter diese Strategie. Im April 2017 ist der Outdoor-Händler erstmals mit zwei Filialen in Düsseldorf und Hamburg in die Innenstadt gezogen. Die Nähe zum Kunden ist das neue Mantra. Fürs erste will Ikea kaum noch Häuser auf der grünen Wiese bauen. So fallen zum Beispiel die ursprünglich geplanten Filialen in Bottrop und Castrop-Rauxel der neuen Strategie zum Opfer. Dafür ist die nächste Innenstadtfiliale in München schon in der Pipeline.