Der spanische Maler Eduardo Arroyo ist verstorben. Quelle: Europa Press/Europa Press/dpa

Der spanische Künstler Eduardo Arroyo, einer der Hauptvertreter des kritischen Realismus des 20. Jahrhunderts, ist tot. Der Maler, der auch als Schriftsteller, Bildhauer und Bühnenbildner tätig war, sei im Alter von 81 Jahren in seinem Haus in Madrid gestorben. Das berichtete die Zeitung "El Pais" unter Berufung auf seine Familie.



In seinen farbenfrohen Werken hat sich Arroyo oft mit den politischen Zuständen in seiner Heimat befasst. Seine Werke sind in den wichtigsten Museen der Welt zu bewundern.