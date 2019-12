Sie schlagen die Brücke in die Abteilung der Ausstellung, die den Untertitel "Was Menschen anbieten" tragen könnte, in der es um die Ikonisierung von Alltagsgegenständen wie Autos oder Marken wie dem dazugehörigen Stern geht. Während dieses Parforcerittes lädt die Ausstellung auch immer wieder zum Eintauchen in reine Farb-Licht- oder Klangwelten ein - oder alles auf einmal, wie bei der Meditation vor mandalaartigen Kreisformen zu indischer Sitarmusik.