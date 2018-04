Der militärische Bereich spielt auf der ILA ebenfalls eine große Rolle - die Bundeswehr ist der größte Aussteller. Diese Sparte ist für die Branche zwar nicht so wichtig wie die Zivilluftfahrt. Doch wegen höherer Rüstungsausgaben setzte sie nach Angaben des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie in Deutschland vier Prozent mehr um und steuerte 7,8 Milliarden Euro zum Rekord-Gesamtumsatz von 40 Milliarden Euro bei. Zudem stehen wichtige Entscheidungen an: Bei der Bundeswehr etwa muss dringend über die Beschaffung neuer Hubschrauber entschieden werden. Immer noch sei bei der Bundeswehr der CH 53 im Einsatz, der sei aber "steinalt", sagt Heinrich Großbongardt von Expairtise.



Auch die Frage der Nachfolge des in die Jahre gekommenen deutsch-französischen Kampfjets Eurofighters werde man wahrscheinlich in den politischen Gesprächen am Rande der Messe klären. Frankreich ist Partnerland in diesem Jahr, doch wer in Europa könnte sich da noch beteiligen? "Da werden die Karten vielleicht neu gemischt", erwartet Großbongardt. Die ILA, Nummer drei der europäischen Luftfahrtschauen, grenzt sich von den größeren im französischen Le Bourget und der im britischen Farnborogh ab, indem sie den Fokus eben stärker auf den militärischen Teil legt - und die deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie in den Mittelpunkt stellt. Das würdigt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, die am Mittwoch selbst die Messe eröffnen wird.