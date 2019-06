Donald Trump verfolgt eine harte Migrationspolitik. Archivbild

Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa

US-Präsident Trump hat die Ausweisung von Millionen Einwanderern angekündigt, die ohne Aufenthaltsgenehmigung im Land leben. Die Polizei- und Zollbehörde ICE werde schon in der nächsten Woche damit beginnen, twittert er. "Sie werden ebenso schnell entfernt, wie sie reinkommen."



Zugleich lobte er Mexiko. Der südliche Nachbar mache "einen sehr guten Job", die Menschen auf ihrem Weg in die USA zu stoppen. In den USA leben schätzungsweise elf Millionen Menschen ohne Aufenthaltspapiere.