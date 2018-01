Die Kartellvorwürfe könnten außerdem rechtlichen Ärger in den USA nach sich ziehen. Kunden beschuldigten VW, Daimler und BMW in einer Klage, mit illegalen Absprachen zu Preisen und Abgastechnik gegen US-Wettbewerbsrecht verstoßen zu haben. Immerhin konnte VW auch einen Erfolg in den USA melden: Die Umweltbehörden stimmten der Umrüstung von über 300.000 manipulierten Dieselwagen zu, die wegen des Abgas-Skandals stillgelegt wurden. In Wolfsburg gab VW unterdessen bekannt, den Gewinn im ersten Halbjahr deutlich gesteigert zu haben.