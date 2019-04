EU-Kartellermittlungen gegen BMW, Daimler und VW. Archivbild

Quelle: Ingo Wagner/dpa

Die Autokonzerne BMW, Daimler und VW haben nach Erkenntnissen der EU-Wettbewerbshüter illegale Absprachen zu Technologien der Abgasreinigung getroffen. Dies teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Den Unternehmen droht eine Strafe in Milliardenhöhe.



Die Autokonzerne hätten den Innovationswettbewerb in Europa bei Abgasreinigungssystemen eingeschränkt und den Verbrauchern somit die Möglichkeit verwehrt, umweltfreundlichere Fahrzeuge zu kaufen, teilten die Wettbewerbshüter mit.