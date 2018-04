Demonstration gegen Abschiebung in Israel. Archivbild Quelle: Ilia Yefimovich/dpa

Israel hat sich nach eigenen Angaben mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) auf eine Umsiedlung von mindestens 16.250 afrikanischen Flüchtlingen in westliche Länder geeinigt.



Der größte Teil der im Land verbleibenden Flüchtlinge werde einen Schutzstatus erhalten, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit. Die Umsiedlung werde innerhalb von fünf Jahren geschehen, hieß es. In dieser Zeit solle es keine erzwungenen Ausweisung in Drittstaaten geben.