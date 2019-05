Die Regierung in Moskau hatte ihre Freilassung gefordert.Das russische Außenministerium sprach von einer "politisch motivierten" Entscheidung, die beschämend für die US-Justiz sei. Butina sei Opfer einer Auseinandersetzung verschiedener politischer Lager in den USA geworden. Moskau sprach in einer Mitteilung von erfundenen Anschuldigungen gegen die Frau. Sie sei unter Androhung einer langen Gefängnisstrafe zu dem Geständnis gezwungen worden.