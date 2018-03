Eigentlich ist es ein ungutes Bauchgefühl: Dass welche so brutal um die Wette durch eine City rasen und Unschuldige zu Tode fahren und nicht ebenso "brutal" bestraft werden, also als Mörder. Nach dem Motto, das Risiko ist doch jedem klar. Doch auch wer so fährt, muss nicht ein Mörder sein. Denn das kommt nur in Betracht, wenn sich der Raser am Beginn seiner Fahrt oder mittendrin vornimmt, mit seinem Auto Menschen zu töten (direkter Vorsatz). Oder wenn er zumindest in Kauf nimmt, dass jemand zu Tode kommen könnte, er die Bedenken aber bewusst zur Seite schiebt und trotzdem rast (sogenannter bedingter Vorsatz).