Feuerwerkskörper und Böller. Symbolbild

Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Neapel und Umgebung gilt an Silvester als die Böllerhochburg Italiens: Nun hat die Polizei in der Region 52 Tonnen illegale Feuerwerkskörper beschlagnahmt. Es habe elf Festnahmen und 58 Anzeigen gegeben, so die Finanzpolizei.



Unter anderem sei ein Laster entdeckt worden, der in der Stadt Teano 30 Tonnen Feuerwerkskörper im Wert von einer halben Million Euro transportiert habe. In der Provinz Caserta wurden Paletten mit sieben Tonnen Silvester-Material sichergestellt, das laut Polizei nach Deutschland gebracht werden sollte.