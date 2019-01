Ein Beamter der Bundespolizei bei einem Frontex-Einsatz. Archiv

Quelle: Christian Charisius/dpa

Die Zahl der illegalen Grenzübertritte in die Europäische Union ist im Jahr 2018 auf 150.000 gesunken - den niedrigsten Stand seit fünf Jahren. Das teilte die EU-Grenzschutzagentur Frontex in Warschau mit.



Der Wert habe um 92 Prozent unter dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 gelegen. Laut Frontex machte sich vor allem bemerkbar, dass im vergangenen Jahr deutlich weniger Migranten versuchten, über das Mittelmeer nach Italien zu gelangen. In Spanien kamen dagegen mehr Migranten an.