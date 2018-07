Wenige illegale Einreisen über Österreich. Archivbild Quelle: Armin Weigel/dpa

In den ersten fünf Monaten des Jahres ist einem Medienbericht zufolge nur ein geringer Teil aller illegal in die Bundesrepublik eingereisten Menschen über die österreichisch-deutsche Grenze ins Land gekommen. 73 Prozent seien laut der Bundespolizei hingegen über andere Grenzen nach Deutschland gelangt.



Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will heute beim österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) für den Unions-Kompromiss im Asylstreit werben.