Meuthen will sich zu den Vorwürfen zunächst nicht äußern.

Wegen illegaler Parteispenden an ihren Vorsitzenden und Europawahl-Kandidaten Jörg Meuthen droht der AfD eine Strafzahlung von 280.000 Euro. Die Bundestagsverwaltung hat den Parteichef nach ZDF-Informationen informiert. Meuthen will sich heute nicht dazu äußern.



Zuvor war bekannt geworden, dass der AfD wegen illegaler Parteispenden an Europawahl-Kandidat Guido Reil eine Strafzahlung von mehr als 100.000 Euro droht. Es geht in beiden Fällen um Unterstützungen durch die Schweizer PR-Agentur Goal AG.